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Bıçaklı Cinayet Soruşturmasında 4 Şüpheli Adliyede

Bıçaklı Cinayet Soruşturmasında 4 Şüpheli Adliyede
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Eskişehir Tepebaşı'nda 26 Ağustos'ta Bülent Sap'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, alkol alırken çıkan kavga sonucu meydana gelmişti.

Eskişehir'de bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü cinayet olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 26 Ağustos 2026 tarihinde Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Bahçeseven Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Bülent Sap, akşam saatlerinde arkadaşı N.Ö.'nün tek katlı müstakil ikametine konuk olmuştu. Birlikte alkol aldıkları sırada ikili arasında henüz belirlenemeyen sebepten kavga çıkmış; ev sahibi N.Ö., Bülent Sap'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Kanlar içerisinde kalan adam, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Cinayet şüphelisi N.Ö. ve 3 kişi, polis ekiplerinde gözaltına alındı. Toplam 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ve sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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