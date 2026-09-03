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Sivrihisar'da çiftlik yangını: 15 küçükbaş hayvan telef oldu

Sivrihisar'da çiftlik yangını: 15 küçükbaş hayvan telef oldu
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Paşakadın Mahallesi'nde bir çiftlikte elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı. Saman balyalarının tutuşmasıyla büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 15 küçükbaş hayvan telef oldu; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 15 küçükbaş hayvan telef oldu.

Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Paşakadın Mahallesi'nde, A.A.'ya ait çiftlikte elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilen bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tesis içerisinde bulunan saman balyalarının tutuşmasıyla tüm alanı kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda çiftlikte bulunan 15 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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