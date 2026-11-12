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Eskişehir'de çiftlik çevresinde Kara Akbaba ve Küçük Akbabalar görüntülendi

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Eskişehir'de çiftlik çevresinde Kara Akbaba ve Küçük Akbabalar görüntülendi
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir çiftlik çevresinde nadir görülen Kara Akbaba ve Küçük Akbabalar amatör kameralarla görüntülendi. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Süleyman Savran'ın çiftliği çevresinde süzülen akbabalar, çevredekilerin ilgi odağı oldu.

Eskişehir'de bir çiftliğin çevresinde gözlenen nadir kuş türlerinden Kara Akbaba ve Küçük Akbabalar, amatör kameralarca görüntülendi.

Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Süleyman Savran'ın çiftliği, doğada ender rastlanan misafirleri ağırladı. Bölgede küçükbaş hayvan bakıcılığıyla uğraşan Savran'ın çiftliğinin üzerine gelen Kara Akbaba ve Küçük Akbabalar, çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu.

Günlük rutin işleriyle meşgul olduğu sırada gökyüzünde büyük kanatlı kuşları fark eden Süleyman Savran ve çevredekiler, ilk başta şaşkınlık yaşadı. Doğal yaşam alanlarında nadir gözlemlenen ve koruma altında olan Kara Akbaba ile Küçük Akbabaların çiftlik çevresinde süzülerek uçtuğu, zaman zaman yere konduğu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından amatör kameralarla ve cep telefonlarıyla kaydedildi.

Görüntülerde, devasa kanat açıklıklarıyla dikkat çeken akbabaların bir süre havada tur attıktan sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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