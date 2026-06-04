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Doğançayır'da gerginlik artıyor

Doğançayır'da gerginlik artıyor
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Eskişehir Seyitgazi'de 3 bin 500 dönüm arazinin iki ayrı kişiye kiralanması sonucu çıkan anlaşmazlıkta gerginlik artarken, jandarma ve polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Eskişehir'de 3 bin 500 dönüm arazinin iki ayrı kişiye kiralanmasının ardından çıkan anlaşmazlık nedeniyle artan gerginliğe karşı jandarma ekipleri güvenlik önlem alıyor.

Seyitgazi ilçesinde bulunan Doğançayır Mahallesi'de iddiaya göre bir avukat tarafından 3 bin8 500 dönüm tarla iki ayrı kişiye kiralandı ve kişilerden ayrı ayrı kira paraları alındı. İki grup arasında bu sebeple gerginlik ve tartışma yaşanmaya başladı. Jandarma ekipleri tartışmanın büyüme ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma ekiplerine ek olarak bölgeye polis ekipleri de sevk edildi. Jandarma ekiplerinin herhangi bir olay çıkması ihtimaline karşı tarla başlarında nöbet tuttukları görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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