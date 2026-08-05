Eskişehir'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı. Otomobile bir aracın çarpıp kaçtığı iddia edildi.

İddiaya göre, Alpu istikametinde seyir halindeki 26 ACM 095 plakalı otomobile, arkadan gelen başka bir araç hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü ise durmayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Hiçbir şey göremedik, çarptı ve olduğumuz yerde döndük"

Kaza esnasında araçta yolcu konumunda bulunan Harun A., gecenin karanlığında arkadan gelen darbeyle neye uğradıklarını şaşırdıklarını belirterek, "Hiçbir şey göremedik, bir anda çarptı ve olduğumuz yerde döndük. Kaçan aracın marka veya modeline dair hiçbir şey göremedim" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı