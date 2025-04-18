Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Kasada kalabilirsiniz
Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından 'masumiyet karinesi' vurgusu

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından çok konuşulacak uyarı

Eskişehir'de Camide Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı

Eskişehir'de Camide Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamamyolu Caddesi'ndeki Çarşı Camii'nde yatsı namazı sonrası uyuyakalan bir vatandaş, cami yetkililerinin kapıları kilitlemesiyle içeride mahsur kaldı. 112 Acil Servis'e yapılan ihbar sonrasında bekçi ekipleri, caminin kapısını açarak kişiyi kurtardı.

Eskişehir'de namaz sonrası camide uyuyan ve içeride mahsur kalan adamı bekçi ekipleri kurtardı.

Olay, Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan Çarşı Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yatsı namazı sonrası bir vatandaş camide uyuyakaldı. Cemaatin dağılmasının ardından cami yetkilileri kapıları kilitleyince bahse konu adam bir türlü içeriden çıkamadı. Şahıs, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bekçi ekipleri kısa süre içerisinde caminin önüne gelip kapının kilidini açtı. Kimlik bilgilerinin sorgulanması ve üst araması yapılmasının ardından adam serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.