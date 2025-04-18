Eskişehir'de Camide Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı

Eskişehir'de namaz sonrası camide uyuyan ve içeride mahsur kalan adamı bekçi ekipleri kurtardı.

Olay, Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan Çarşı Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yatsı namazı sonrası bir vatandaş camide uyuyakaldı. Cemaatin dağılmasının ardından cami yetkilileri kapıları kilitleyince bahse konu adam bir türlü içeriden çıkamadı. Şahıs, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bekçi ekipleri kısa süre içerisinde caminin önüne gelip kapının kilidini açtı. Kimlik bilgilerinin sorgulanması ve üst araması yapılmasının ardından adam serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR