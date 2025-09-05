Eskişehir'de Cami İmamı Darp Edildi

Eskişehir'in kırsal bir mahallesinde cami imamı olarak görev yapan Veli Sincar, köye su almaya gelen grupla girdiği tartışma sonrasında darp edildi.

Seyitgazi İlçesi, kırsal Gökbahçe Mahallesi'ndeki bulunan caminin imam hatibi Veli Sincar'ın başından talihsiz bir olay geçti. Edinilen bilgilere göre bir grup, mahalledeki umuma açık çeşme başına su almaya geldi. O sırada oradan geçen Sincar ile gurup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan ağız dalaşı kısa sürede arbedeye dönüştü. İddiaya göre grup tarafından darp edilen imam yaralandı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi olan Veli Sincar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla alakalı inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR