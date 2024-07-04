Eskişehir'de Çalıntı Motosiklet Sahibine Teslim Edildi

Eskişehir'de polis tarafından çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet, sahibine teslim edildi.

İnönü İlçe Emniyet Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin uygulama esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan motosikletin çalıntı olduğunu anlaşıldı. Motosikleti sahibine teslim eden polis ekipleri, şüpheli hakkında gerekli işlemleri başlattı. - ESKİŞEHİR