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Eskişehir'de Çalıntı Motosiklet Sahibine Teslim Edildi

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Eskişehir'de polis tarafından çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet, sahibine teslim edildi. İnönü İlçe Emniyet Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin uygulama esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan motosikletin çalıntı olduğunu anlaşıldı. Motosikleti sahibine teslim eden polis ekipleri, şüpheli hakkında gerekli işlemleri başlattı.

Eskişehir'de polis tarafından çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet, sahibine teslim edildi.

İnönü İlçe Emniyet Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin uygulama esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan motosikletin çalıntı olduğunu anlaşıldı. Motosikleti sahibine teslim eden polis ekipleri, şüpheli hakkında gerekli işlemleri başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosiklet Eskişehir İnönü Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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