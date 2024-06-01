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Eskişehir'de Çalınan Motosiklet Sahibine Teslim Edildi

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Eskişehir'e bağlı Mihalgazi ilçesinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetleri sonucunda, geçtiğimiz yıl eylül ayında çalınan motosiklet ele geçirilerek, sahibine teslim edildi.

Eskişehir'e bağlı Mihalgazi ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrol ve arama faaliyetleri sonucunda, geçtiğimiz yıl eylül ayında çalınan motosiklet ele geçirilerek, sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığınca, Mihalgazi - Bilecik karayolu üzerinde yol kontrol ve arama faaliyetleri yapıldı. Kontroller sırasında bir motosikletin şase ve motor numarasının kazınmış olduğu tespit edildi ve jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda, motosikletin O.Ç. isimli şahsa ait olduğu ve 8 Eylül 2023 tarihinde Odunpazarı ilçesinden çalındığı tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı istikametinde, çalınan motosikletin sahibine teslim edildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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