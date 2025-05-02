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Eskişehir'de Çalılar Arasında Gizlenmiş Pompalı Tüfek Bulundu

Eskişehir'de Çalılar Arasında Gizlenmiş Pompalı Tüfek Bulundu
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Eskişehir Uluönder Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde yapılan budama çalışmaları sırasında çalıların arasına gizlenmiş bir pompalı tüfek bulundu. Olay yerine gelen polis, silahı muhafaza altına aldı ve zarar görmüş tüfeğin kullanılma durumu inceleme sonrası belirlenecek.

Eskişehir'de çalıların arasına gizlenmiş pompalı tüfek, yapılan budama işlemi ile ortaya çıktı. Silah, polis ekiplerince incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesindeki çalıların arasında bir pompalı tüfek olduğunu fark eden vatandaş, durumu polise bildirdi. Bahse konu adrese gelen polis ekiplerince yapılan incelemede silahın çalıların arasına gizlendiğini belirledi. Yapılan budama çalışmaları ile ortaya çıktığını tahmin edilen tüfeğin küflü ve paslı olduğu görüldü. Silah polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Anaokulu ve ilkokula çok yakın olan bir noktada bulunan silahın herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığı, yapılan incelemenin ardından ortaya çıkacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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