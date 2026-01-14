Alt geçitteki buz sarkıtı araç camını kırdı

Eskişehir'de alt geçitte oluşan buz sarkıtının seyir halindeki aracın üzerine düşmesi sonucu ön camda maddi hasar oluştu.

Gündoğdu Mahallesi Söğüt Ağacı Sokak üzerinde bulunan alt geçitte ilerleyen 26 AJU 351 plakalı otomobil sürücüsü beklenemedik bir şey yaşadı. Alt geçitte oluşan buz sarkıtları, otomobilin ön camına düşmesi sonucu kırılmasına sebep oldu. Araçta maddi hasar oluşurken, yaya geçidi de olan yolda buz sarkıtlarının bir vatandaş üzerine düşmesi ihtimali tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Gündoğdu Mahalle Muhtarı Adem Karaman, duruma tepki göstererek buz sarkıtlarına karşı önlem alınmasını istedi. - ESKİŞEHİR