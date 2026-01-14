Haberler

Alt geçitteki buz sarkıtı araç camını kırdı

Alt geçitteki buz sarkıtı araç camını kırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de alt geçitteki buz sarkıtı seyir halindeki bir aracın ön camına düşerek maddi hasara yol açtı. Yolda yaya geçidi olması tehlikeyi artırıyor. Mahalle muhtarı önlem alınmasını talep etti.

Eskişehir'de alt geçitte oluşan buz sarkıtının seyir halindeki aracın üzerine düşmesi sonucu ön camda maddi hasar oluştu.

Gündoğdu Mahallesi Söğüt Ağacı Sokak üzerinde bulunan alt geçitte ilerleyen 26 AJU 351 plakalı otomobil sürücüsü beklenemedik bir şey yaşadı. Alt geçitte oluşan buz sarkıtları, otomobilin ön camına düşmesi sonucu kırılmasına sebep oldu. Araçta maddi hasar oluşurken, yaya geçidi de olan yolda buz sarkıtlarının bir vatandaş üzerine düşmesi ihtimali tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Gündoğdu Mahalle Muhtarı Adem Karaman, duruma tepki göstererek buz sarkıtlarına karşı önlem alınmasını istedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

ABD operasyon için ilk sinyali verdi! Listede Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın Küre'de ilginç anlar! DiCaprio'nun annesini tanıştırma girişimi boşa düştü

Hollywood yıldızının annesini tanıştırma girişimi boşa düştü: Annem...
Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
Altın Küre'de ilginç anlar! DiCaprio'nun annesini tanıştırma girişimi boşa düştü

Hollywood yıldızının annesini tanıştırma girişimi boşa düştü: Annem...
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip

Duyunca "Yok artık" diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip