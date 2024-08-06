Eskişehir'de Boş Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'de boş arazide çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, edinilen bilgiye göre Orhangazi Mahallesi Konuklar Sokak'ta bulunan boş arazide meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında alevler rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Orhangazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erdemir ve vatandaşların ihbarı sonucu itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti. Uğraşlar sonucunda alevler kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri arazide soğutma çalışması yaptı. - ESKİŞEHİR