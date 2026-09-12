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Eskişehir’de bir aracın çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı

Eskişehir’de bir aracın çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı
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Eskişehir’de bir aracın çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de bir aracın çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir araç, henüz bilinmeyen sebeple 12 yaşındaki çocuğa çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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