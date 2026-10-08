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Eskişehir'de bıçaklı kavgada yaralanan şahıs yaşamını yitirdi, şüpheli tutuklandı

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Eskişehir'de bıçaklı kavgada yaralanan şahıs yaşamını yitirdi, şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybederken, kaçan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta meydana gelen olayda, S.S. ile M.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında M.D., arkadaşı S.S.'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan S.S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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