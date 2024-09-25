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Eskişehir'de Bıçaklı Kavga: Fatih Bayar Hayatını Kaybetti, Duruşma Ertelendi

Eskişehir'de Bıçaklı Kavga: Fatih Bayar Hayatını Kaybetti, Duruşma Ertelendi
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Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 36 yaşındaki Fatih Bayar vücuduna aldığı 17 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Duruşmanin ertelendiği olayda, sanıklar pişmanlık dile getirirken, aile ağır ceza talep etti.

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Fatih Bayar'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılandığı duruşma ertelendi. Duruşmada sanık Burak Z. çok pişman olduğunu kaydederken, Bayar'ın anne ve babası sanıkların en ağır cezayı almalarını talep etti.

Olay, İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda meydana gelmişti. 21 Ocak akşamı yaşanan olayda, alkollü bir eğlence mekanının tuvalet sırasında 2 grup arasında çıkan tartışmanın ardından mekandan ayrılan taraflar arasında devam eden sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, 36 yaşındaki Fatih Bayar vücuduna aldığı 2'si ölümcül 17 bıçak darbesiyle hayatını kaybederken, arkadaşı Yasin T. (36) 6 bıçak darbesiyle yaralandı. Olayın ardından kaçan Burak Z. (27) ve kardeşi Tunahan Z. (23) ile arkadaşları Faruk Y. (18), İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alınıp emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Burak Z. ile kardeşi Tunahan Z. tutuklanırken, Faruk Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Burak Z. (27), Tunahan Z. (23) ile hayatını kaybeden Fatih Bayar'ın (37) ailesi ve taraf avukatları gelirken, tutuksuz sanık Faruk Y. (17) katılmadı.

"Çok pişmanım, keşke bu olay yaşanmasaydı"

Duruşmada kendisine söz verilen sanık Burak Z. savunmasında, bir diyeceğinin olmadığını ve önceki savunmalarını tekrar ettiğini dile getirdi. Sanık Tunahan Z. ise, "İlk vuran kendisiydi. Geçen celse ailesinin baskısıyla bu durumu söyleyemedim. Çok pişmanım, keşke bu olay yaşanmasaydı" dedi.

Maktülün anne ve babası sanıkların en ağır cezayı almasını talep etti

Duruşmaya katılan maktül Fatih Bayar'ın babası Mehmet Bayar, oğlunu 18 bıçak darbesiyle canice öldüren sanıkların ağır şekilde cezalandırılmalarını istediğini söyledi. Sanıklardan şikayetçi olduğunu ve en ağır cezayı almalarını talep ettiğini belirten Anne Ayşe Bayar ise, tutuksuz sanık Faruk Y'nin de (17) tutuklu yargılanmasını istediğini açıkladı.

Ulusal Kriminal Bürosundan gelecek raporun beklenmesine ve sanıkların mevcut durumlarının devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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