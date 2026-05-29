Haberler

Genç adamın ağır yaralandığı kavgayla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Genç adamın ağır yaralandığı kavgayla ilgili 2 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 30 yaşındaki bir adamın ağır yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan 4 şüpheliden 2'si yakalandı, diğerlerinin aranması sürüyor.

Eskişehir'de 30 yaşındaki adamın ağır yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheliden 2'si yakalandı.

Olay, dün gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Siloönü Sokak üzerinde meydana gelmişti. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda, 30 yaşındaki Mert E. bıçaklanarak yaralanmıştı. Mert E., ağır yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu, 4 şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi. Şüphelilerden T.P. (18) ile O.B. (23) yakalanırken, diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var

Şanlı fethin yıl dönümünde alandakileri coşturan sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor! Aile korku içinde

Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor
Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş

Bayramda yüz güldüren yükseliş! Yatırımcı tatilde bile kazandı
Sel Hatay'ı adeta yuttu

Sel kenti adeta yuttu
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

Günün en çok konuşulan karesi
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Yeni takımını duyurdular
Schengen vizesinde karaborsa krizi! Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı

Karaborsa krizi! Gece yarısı botlarla toplayıp 1000 euroya satıyorlar