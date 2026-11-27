Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehir'de "bayramda elini öptürmediği" gerekçesiyle akrabasını bıçakladığı iddiasıyla "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada hem mağdur hem de oğlu polisteki ifadelerini değiştirirken, mahkeme heyeti tanık hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Emrah D., mağdur Sinan D., tanık Fırat D. ve sanık avukatı hazır bulundu. İddianamede, sanık Emrah D.'nin alkollü halde akrabası Sinan D.'nin 71 Evler Mahallesi'ndeki evine gittiği, "Bayramda elini bana niye öptürmedin" diyerek bağırdıktan sonra cebinden çıkardığı bıçakla Sinan D.'yi kafa ve sırt bölgesinden yaraladığı öne sürüldü. Duruşmada savunma yapan sanık Emrah D., suçlamaları kabul etmeyerek evde kalabalık bir ortamda alkol alındığı sırada arbede çıktığını, bardak ve şişelerin kırıldığını, korktuğu için evden ayrıldığını ve yanında bıçak bulunmadığını söyledi.

"Emrah'ın yapmadığını sonradan anladım"

Duruşmada dinlenen mağdur Sinan D., olay günü çok alkollü olduğunu belirterek, masadaki iddia tartışması sırasında çıkan arbedede şişe ve bardakların kırıldığını, başından kan geldiğini, ancak kimin vurduğunu görmediğini öne sürdü. Evden ilk çıkan kişinin Emrah D. olması nedeniyle hastanede onun adını verdiğini savunan Sinan D., alkolün etkisiyle daha önce yaşanan bayramda el öptürmeme olayını da karıştırdığını ve olayı Emrah D.'nin yapmadığını sonradan anladığını ifade etti.

Tanık hakkında suç duyurusu

Soruşturma aşamasında olayı gördüğü yönünde ifade veren mağdurun oğlu Fırat D. ise duruşmada odasında bulunduğunu, olayı görmediğini ve babasının anlattıklarını aktardığını söyledi. Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini, aksi kanaatte olunması halinde ise mağdurun ayakta tedavi edildiği dikkate alınarak eylemin "kasten yaralama" kapsamında değerlendirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, olay günü evde bulunan diğer kişilerin tespit edilerek tanık olarak dinlenmesine ve çelişkili beyanları nedeniyle tanık Fırat D. hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı