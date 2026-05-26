Eskişehir'de bayram öncesi geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması

Eskişehir'de polis ekiplerince Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirilen denetim kapsamında 265 şahıs ve 90 araç kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam 21.00-23.00 saatleri arasında Adalar, Haller Kavşağı, İsmet İnönü-1 Caddesi ile Kanlıkavak Park çevresinde denetim yapıldı. Toplamda 40 ekip, 100 polis memurunun katılımı ile çeşitli noktalarda asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu, 265 şahıs ve 90 araç kontrol edildi. Trafik ekibince 1 araç sürücüsüne muayenesizlikten 5 bin 662 TL ceza yazıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı