Haberler

Eskişehir'de bayram öncesi geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması

Eskişehir'de bayram öncesi geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de polis ekiplerince Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimlerde 265 şahıs ve 90 araç kontrol edildi, bir sürücüye muayenesizlikten 5 bin 662 TL ceza kesildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirilen denetim kapsamında 265 şahıs ve 90 araç kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam 21.00-23.00 saatleri arasında Adalar, Haller Kavşağı, İsmet İnönü-1 Caddesi ile Kanlıkavak Park çevresinde denetim yapıldı. Toplamda 40 ekip, 100 polis memurunun katılımı ile çeşitli noktalarda asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu, 265 şahıs ve 90 araç kontrol edildi. Trafik ekibince 1 araç sürücüsüne muayenesizlikten 5 bin 662 TL ceza yazıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe itirafı

Uğurcan'dan çok çarpıcı Fenerbahçe itirafı
Real Madrid'e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho'ya beklemediği bir şok

Ellerini ovuşturarak bekliyordu! Mourinho'ya beklemediği bir şok
Altay Bayındır adım adım Beşiktaş'a

Ezeli rakibe transfer oluyor

Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Elenen yarışmacı, Sercan'ın özel hayatını ifşa etti
Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler

Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Kalabalık dikkat çekti
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti

Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti