Eskişehir'de Banka Soygunu Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı
Eskişehir'de pompalı tüfekle bir banka şubesine giren şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Eskişehir'de, pompalı tüfekle bir banka şubesine giren şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Uluönder Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesine, soygun amacı ile pompalı tüfekle giren bir şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa