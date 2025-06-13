Eskişehir'de Banka Soygunu Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı

Eskişehir'de, pompalı tüfekle bir banka şubesine giren şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Uluönder Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesine, soygun amacı ile pompalı tüfekle giren bir şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. - ESKİŞEHİR