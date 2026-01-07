Haberler

Husumetli 3 şahıs baba ve oğula saldırmış

Husumetli 3 şahıs baba ve oğula saldırmış
Güncelleme:
Eskişehir'de 17 yaşındaki Mahmut S.K. bıçaklanmış, babası Mehmet M.K. ise kimliği bilinmeyen kişilerce darbedilmiş durumda. Olayla ilgili 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin, Mahmut S.K. ile aralarında husumet olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de babayı darbeden, 17 yaşındaki oğlunu da bıçaklayan 3 şüphelinin kimlikleri ve olayı neden gerçekleştirdikleri belli oldu.

71 Evler Mahallesi Hacı Arif Bey Sokak üzerinde bulunan okulun bahçesinde, 17 yaşındaki Mahmut S.K. bıkçalanmış, babası Mehmet M.K. (48) ise henüz kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce darbedilmişti. Yaralı baba ve oğul Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı. D.G. (19), E.D. (19) ve E.T. (19) isimli şüphelilerin Mahmut S.K. ile aralarında husumet olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
