Husumetli 3 şahıs baba ve oğula saldırmış

Eskişehir'de babayı darbeden, 17 yaşındaki oğlunu da bıçaklayan 3 şüphelinin kimlikleri ve olayı neden gerçekleştirdikleri belli oldu.

71 Evler Mahallesi Hacı Arif Bey Sokak üzerinde bulunan okulun bahçesinde, 17 yaşındaki Mahmut S.K. bıkçalanmış, babası Mehmet M.K. (48) ise henüz kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce darbedilmişti. Yaralı baba ve oğul Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı. D.G. (19), E.D. (19) ve E.T. (19) isimli şüphelilerin Mahmut S.K. ile aralarında husumet olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR