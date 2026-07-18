Baba ve oğlunun tartışması polisi harekete geçirdi

Eskişehir'de bir sitede baba ile oğlu arasında çıkan tartışma polis ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Olay, Şeker Mahallesi İsmail Gaspıralı Caddesi üzerinde bulunan Ata Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site içerisindeki iç kapı numarası bilinmeyen bir dairede baba ile oğlu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi ve seslerin yükselmesi üzerine baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek polis ekiplerinden yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda asayiş ve Yunus ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, her iki tarafı da dinleyerek ortamı yatıştırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı