Atatürk'e hakaret eden şahıs tutuklandı

Eskişehir'de Dede Korkut Parkı'ndaki iftar çadırında Atatürk'e hakaret eden 66 yaşındaki B.A., sosyal medyada gündem olmasının ardından gözaltına alınarak tutuklandı.

Eskişehir'de Atatürk'e küfür eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Dede Korkut Parkı'nda kurulan iftar çadırında meydanda geldi. Bir grup genç, yaşı büyük bir şahsa "Atatürk'ü sevmiyor musun ağabey?" sorusunu yöneltti. Şahıs ise soruyu cevaplarken Atatürk'e hakaret etti. O anlara ait cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Gelen tepkilerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde kimliği tespit edilen 66 yaşındaki B.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.A., adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şahsın 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
