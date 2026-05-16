Haberler

Eskişehir'de arazi kavgası cinayetinde 1 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de akrabalar arasındaki arazi anlaşmazlığı sebebiyle 1 kişinin tüfekle vurularak öldürüldüğü ve 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Olay, 13 Mayıs 2026 tarihinde Seyitgazi ilçesi Cevizli Mahallesi'nde meydana gelmişti. Akraba iki aile arasında uzun süredir tarla meselesi yüzünden devam eden anlaşmazlık nedeniyle İlker Saygı (32) ve Sabri S. ile Mustafa S. ve Eyüp S. arasında tartışma çıkmıştı. Tarım arazisindeki tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Eyüp S. yanındaki tüfekle İlker Saygı, Sabri S. ve Mustafa S.'yı vurmuştu. Tüfekle vurulan İlker Saygı olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Adliyeye sevk edilen Mustafa S.'nin tutuklandığı, Eyüp S.'nin ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
Süper Lig'in alt tarafı fokur fokur kaynıyor! Ateş hattında hesap kitap zamanı

Süper Lig'in alt tarafı kaynıyor! Ateş hattında hesap kitap zamanı
Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isimle 3 yıllık imza

Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isimle 3 yıllık imza
Karakaya Barajı'nda üç kapak birden açıldı, ihtişamı gören telefona sarıldı

Üç kapak birden açıldı, ihtişamı gören telefona sarıldı
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Ünlü çiftten kötü haber! 8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti

Ünlü çiftten kötü haber! 8 yıl tek imza ile bitti