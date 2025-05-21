Eskişehir'de Aranan 2 Kişi Yakalandı
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 3 ayrı suçtan toplam 21 yıl 5 ay 2 gün hapis cezası bulunan Y.H. ve 12 yıldır firar olarak aranmakta olan A.C. yakalandı ve adli mercilere sevk edildi.
Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucu haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan 2 kişi yakalandı.
Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 3 ayrı suçtan toplam 21 yıl 5 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Y.H. ile 12 yıldır firar olarak aranma kaydı bulunan ve 3 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C. isimli şahıslar gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa