Eskişehir'de Aranan 2 Kişi Yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucu haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan 2 kişi yakalandı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 3 ayrı suçtan toplam 21 yıl 5 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Y.H. ile 12 yıldır firar olarak aranma kaydı bulunan ve 3 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C. isimli şahıslar gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi. - ESKİŞEHİR