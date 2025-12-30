Aranması bulunan 124 şahıs yakalandı
Eskişehir'de son bir hafta içinde polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarla aranması bulunan 124 şahıs yakalandı. Ekipler, il genelinde 112 uygulama noktasında bin 330 personel ile çalışmalarını sürdürdü.
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 124 şahsın yakalandığı açıklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 22-29 Aralık 2025 tarihleri arasında il genelindeki 112 uygulama noktasında bin 330 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 124 şahıs, 5 yıla kadar aranan 29 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 11 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 124 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR