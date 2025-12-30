Aranması bulunan 124 şahıs yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 124 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 22-29 Aralık 2025 tarihleri arasında il genelindeki 112 uygulama noktasında bin 330 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 124 şahıs, 5 yıla kadar aranan 29 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 11 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 124 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR