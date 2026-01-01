Haberler

Kıraathaneden eve sızdığı iddia edilen dumandan zehirlenen anne ve 2 çocuğu hastanelik oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir apartmanın alt katındaki kıraathaneden sızan karbonmonoksit gazı sebebiyle bir anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de anne ve 2 çocuğu, evlerinin alt katında bulunan kıraathanedeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Erdoğdu sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, doğalgaz kullanılan apartmanın 1. katında yaşayan 3 çocuk annesi Ayten U.D. (40), dairesindeki dumandan dolayı sabah saatlerinde karşı komşusuna durumu bildirdi. Öğleden sonra dumandan rahatsızlanan ve yarı baygın olan kadının komşusu durumu polise bildirdi.

"Karbonmonoksit gazı kıraathaneden sızdı" iddiası

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dairenin hemen altında bulunan ve sobayla ısınan kıraathanenin bacasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri iddia edilen anne Ayten U.D. ile 8 yaşındaki ikiz çocukları M.D. ve A.D., Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların durumunun iyi olduğu, annenin ise durumunun kısmen ciddi olduğu öğrenildi. Anne ve çocuklarının tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili polis geniş çaplı inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı