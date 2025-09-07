Haberler

Eskişehir'de Ambulansı Kovalayan Baba-Oğul Tutuklandı

Eskişehir'de Ambulansı Kovalayan Baba-Oğul Tutuklandı
Eskişehir'de sağlık görevlilerinin can güvenliğini tehlikeye atan baba-oğul, ambulansı kilometrelerce kovalayarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Eskişehir'de dün gece saatlerinde otomobilleriyle kilometrelerce ambulans kovalayan Y.F.K. ve babası T.K. sağlık görevlilerinin can güvenliğini tehlikeye atmıştı. Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği'ne sığınan sağlık görevlilerini kurumun içerisine girerek takip eden ve olay yerine 1 minibüs arkadaşlarını çağıran şahıslar, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Baba-oğul emniyetteki işlemelerinin ardından ters kelepçeli bir şekilde adliyeye sevk edildi. Tehdit, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak Yusuf Furkan K. ve babası Tarık K. tehdit ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
