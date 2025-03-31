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Eskişehir'de Alt Geçide Düşen Kadına Araç Çarptı

Eskişehir'de Alt Geçide Düşen Kadına Araç Çarptı
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Eskişehir-Ankara yolu üzerinde İsmail Gaspıralı Alt Geçidi'ne düşen bir kadına, plakası belirlenemeyen bir aracın çarparak feci şekilde hayatını kaybetmesine sebep oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de üst yoldan İsmail Gaspıralı Alt Geçidi'ne düşen kadına iddiaya göre bir araç çarptı. Feci şekilde hayatını kaybeden kadının ölümüyle alakalı inceleme başlatıldı.

Olay, Eskişehir- Ankara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst yoldan İsmail Gaspıralı Alt Geçidi'ne düşen kadına iddiaya göre plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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