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Eskişehir’de alkollü sürücüye 25 bin TL ceza

Eskişehir’de alkollü sürücüye 25 bin TL ceza
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Eskişehir’de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen sürücüye 25 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu.

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen sürücüye 25 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu.

Olay, Çankaya Mahallesi Tekin Alp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce bölgede yapılan denetimler esnasında R.Ö. isimli sürücüye ait otomobil durduruldu. Sürücüye yönelik gerçekleştirilen alkol testinde, şahsın yasal sınırın üzerinde 1 promil seviyesinde alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanımı sebebiyle sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine geçici süreyle el konuldu. Araç ise işlemleri yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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