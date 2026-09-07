Eskişehir'de Alkollü Sürücüye 25 Bin TL Ceza

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre dün gece, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Balsu Caddesi üzerinde şüphelendikleri 26 EV 442 plakalı aracı durdurdu. Ekiplerce yapılan kontrollerde sürücü A.B.'nin 1.10 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullandığı belirlenen sürücü A.B.'ye 25 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı