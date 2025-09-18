Haberler

Eskişehir'de Alkollü Şahıs Polisi Engellemeye Çalıştı

Eskişehir'de, kimlik kontrolü için durdurulan alkollü bir şahıs, polis memuruna 'Bana beyefendi de' diyerek mukavemet gösterdi. Olay yerine takviye ekipler sevk edildi ve şahıs gözaltına alındı.

Eskişehir'de şüphe üzerine kimliğini kontrol etmek isteyen polis memuruna, "Bana beyefendi de" diyen ve ekibe mukavemet göstermesi sebebiyle gözaltına alınan alkollü şahsa işlem yapıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Ulus Anıtı'nın çevresindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri durumundan şüphe ettikleri bir şahsın kimliğini kontrol etmek istedi. Şahsın kimliğini ibraz etmek istememesi üzerine ekipler ile arasında gerginlik çıktı.

"Bana beyefendi de" dedi, bir türlü sakinleştirilemedi

Alkollü olduğu anlaşılan şahıs bir polis memuruna, "Bana beyefendi de" dedi. Şahsın tüm çabalara rağmen sakinleştirilememesi sebebiyle takviye polis ekibi istendi. Yapılan anons üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne Motorize Yunus Timleri sevk edildi. Ekiplerce gözaltına alınan şahsa polis ekibine mukavemet başta olmak üzere çeşitli maddelerden işlem yapıldığı öğrenildi.

Yaşananlar, olay yerine yakın bir noktada ikamet eden vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
