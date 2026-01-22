Arkadaşlarıyla alkol aldıktan rahatsızlandı, evinde hayatını kaybetti

Eskişehir'de alkol aldıktan sonra fenalaştığı için eve getirilen Eren Karakaya, ailesi tarafından yatağında ölü bulundu.

Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi Goncalar Sokak'ta meydana gelen olayda, inşaat işçisi Eren Karakaya (28), gece 02.30 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte evine 500 metre uzaklıktaki Güldeste Sokak üzerinde alkol aldıktan sonra rahatsızlanarak yere yığıldı. Arkadaşlarının babasına haber vermesi üzerine baba, oğlunu eve getirdi. Ailesi sabah saatlerinde odasına girdiği Eren Karakaya'yı yatağında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekiplerince yapılan incelemede Eren Karakaya'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yüz ve el bölgesinde yüzeysel kesiler olduğu tespit edildi. Eren Karakaya'nın şüpheli görülen ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Karakaya'nın cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.