Haberler

Arkadaşlarıyla alkol aldıktan rahatsızlandı, evinde hayatını kaybetti

Arkadaşlarıyla alkol aldıktan rahatsızlandı, evinde hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan Eren Karakaya, evinde yatağında ölü bulundu. Olay sonrası yapılan incelemede yüz ve elinde kesiler tespit edildi. Şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de alkol aldıktan sonra fenalaştığı için eve getirilen Eren Karakaya, ailesi tarafından yatağında ölü bulundu.

Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi Goncalar Sokak'ta meydana gelen olayda, inşaat işçisi Eren Karakaya (28), gece 02.30 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte evine 500 metre uzaklıktaki Güldeste Sokak üzerinde alkol aldıktan sonra rahatsızlanarak yere yığıldı. Arkadaşlarının babasına haber vermesi üzerine baba, oğlunu eve getirdi. Ailesi sabah saatlerinde odasına girdiği Eren Karakaya'yı yatağında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekiplerince yapılan incelemede Eren Karakaya'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yüz ve el bölgesinde yüzeysel kesiler olduğu tespit edildi. Eren Karakaya'nın şüpheli görülen ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Karakaya'nın cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz

Dünyanın gözünün çevrildiği toplantıda imzalar atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonların içine kurt düşüren paylaşım

Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi

Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi
Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu

Giydiği ayakkabılar tartışma konusu oldu
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım

Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler