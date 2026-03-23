Alkollü genç ortalığı birbirine kattı

Eskişehir'de kendine zarar vermeye çalışan alkollü genç, eşinin ihbarı üzerine gelen bekçi ve polis ekiplerine zorluk çıkardı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi Gümüştan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde alkol alan genç adam kendine zarar vermeye başladı. Bunun üzerine eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Zor anlar yaşayan bekçiler takviye istedi

İhbar üzerine bekçi ekipleri adrese sevk edildi. Alkolün etkisinde olan şahıs, bekçilere zorluk çıkardı. Şahısla arbede yaşayan bekçilerin takviye istemesi üzerine çok sayıda polis ekibi de olay yerine intikal etti. Ekiplerce etkisiz hale getirilen şahıs, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

