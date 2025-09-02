Eskişehir'de Alacak Verecek Kavgasında Bıçaklama Olayı

Eskişehir'de alacak verecek sebebiyle çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Barlar sokağı adıyla bilinen Vural sokak üzerindeki bir mekan içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 şahıs arasında alacak verecek sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda bir şahıs, karşısındaki kişiyi bacağından bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye bekçi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeden ayrılmayan şüpheli, bekçi ekipleri tarafından yakalandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı ise, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının genel sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, polis ekiplerinin gelmesinin gözaltına alınan şüpheli ekip aracı ile karakola götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR