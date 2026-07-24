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Eskişehir'de Aile Tartışması: Öfkeli Şahıs Evine Zarar Verip Kaçtı

Eskişehir'de Aile Tartışması: Öfkeli Şahıs Evine Zarar Verip Kaçtı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde aile içinde çıkan tartışmada öfkesine hakim olamayan bir erkek, ikametinin cam ve kapısına zarar verdi. Olayın ardından otomobiliyle kaçan şüpheli için polis ekipleri inceleme başlattı.

Eskişehir'de aile içinde çıkan tartışmada ikametinin cam ve kapısına zarar veren erkek şahıs, olay yerinden otomobiliyle kaçarak uzaklaştı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Yılmazalp Sokak'ta aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen kavgada öfkesine hakim olamayan erkek şahıs, yaşadığı ikametin camlarına ve kapısına zarar vererek maddi hasar oluşturdu. Olayın ardından şüpheli şahıs, sokakta park halinde bulunan aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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