Eskişehir'de adamın üzerine camın düşme anına ait görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde caddede yürüyen 54 yaşında adamın kafasına cam düşme anına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerindeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katında bulunan bir dairenin camı, geçtiğimiz çarşamba günü iddiaya göre fırtına sebebi ile kırılmış, parçalar ise o esnada kaldırımda yürüyen 54 yaşındaki Emre Candemir'in kafasına düşmüştü. Yaralı adam ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Olaya dair güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

Cam düşme anına dair güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde şemsiyesiyle kaldırımdan yürüyen 54 yaşındaki Emre Candemir'in kafasına düşen cam parçalarından sonra acıyla yere yığıldığı ve daha sonra etraftakilerin yardımına koştuğu görülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!
Melike Şahin'den yeni yaşa yeni imaj! Kullanıcılar ikiye bölündü

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı kullanıcıları ikiye böldü
Ünlü otobüs firması sektörden tamamen çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden tamamen çekiliyor
Anne, 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı

Anne vahşeti! 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!
17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı

17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı
Parkta yere atılan çekirdek kabuklarını gören Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya çileden çıktı

Parkta gördükleri belediye başkanını çileden çıkardı