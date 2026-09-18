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Eskişehir’de 9 yıldır firari olan ve 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

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Eskişehir’de 9 yıldır firari olan ve 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
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Eskişehir’de, 2017 yılından bu yana cezaevi firarisi olarak aranan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yıldırım Aykutluğ, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Eskişehir'de, 2017 yılından bu yana cezaevi firarisi olarak aranan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yıldırım Aykutluğ, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir izi sürülen şahsın yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde; 'kasten öldürme' ve 'hükümlünün kaçması' dahil 3 ayrı suçtan aranan ve 9 yıldır firari olan Yıldırım Aykutluğ gözaltına alındı.

Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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