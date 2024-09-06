Eskişehir'de 9 Ruhsatsız Tabanca ve 1 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 9 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve çeşitli malzemeler ele geçirilip, 13 kişiye ise işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Ağustos ve 4 Eylül tarihleri arasında çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde; 9 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 muşta, 3 kesici-delici alet, 90 fişek ve 5 kartuş ele geçirildi. Polis ekiplerince gerçekleşen 12 olayda, 13 şüpheliye işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR