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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 9-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 155 şahıs yakalandı.

Eskişehir Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. 9-16 Kasım tarihleri arasında il genelindeki 200 uygulama noktasında 906 personelin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 129 şahıs ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar olmak üzere toplam 155 kişi yakalandı.

Yakalanan hükümlülerden 47'sinin 5 yıla kadar, 9'unun 5 ile 10 yıl arası, 3'ünün ise 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı