Eskişehir'de 800 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 800 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Odunpazarı İlçesi'nde bir şahsın kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigaraları satmak maksadıyla getireceği öğrenildi. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR