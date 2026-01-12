Haberler

Eskişehir'de 7 milyon 300 bin dal makaron, 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

Güncelleme:
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla, kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan 2 ayrı operasyon kapsamında; 7 milyon 300 bin dal bandrolsüz boş makaron, bin 104 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
