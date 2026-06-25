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Eskişehir'de cinayet hükümlüsü 2 firari, polis ekiplerince yakalandı

Eskişehir'de cinayet hükümlüsü 2 firari, polis ekiplerince yakalandı
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Eskişehir'de haklarında 50 yıl ve 48 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki cinayet hükümlüsü firari, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de haklarında 50 yıl ve 48 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü 2 firari şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şahıslar, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda, 23 Haziran 2026 tarihinde bir operasyon gerçekleştirildi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan G.Ç. ve B.Y. isimli 2 şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kız arkadaşını döverken araya giren genci öldürmüştü

Yakalanan şahıslardan G.Ç.'nin, 'Kasten Öldürme' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından 50 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Şahsın 2008 yılının nisan ayında sokak ortasında kız arkadaşını darp ettiği, bu esnada kavgayı ayırmak için araya giren Ersin Deniz'i bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu ve olayda S.D. isimli başka bir şahsı daha yaraladığı belirlendi. Diğer şüpheli B.Y.'nin ise yine 'Kasten Öldürme' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından 48 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu arandığı öğrenildi

Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ve adli makamlara çıkarılmalarının ardından cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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