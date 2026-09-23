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Eskişehir'de 5 kişilik aile içi kasten yaralama davası 11 Aralık'a ertelendi

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Eskişehir'de aralarında suça sürüklenen bir çocuğun da bulunduğu aynı aileden 5 kişinin karıştığı kasten yaralama davası görülmeye devam edildi. Mahkeme, Eskişehir Adliyesi 5. Ağır Ceza'daki duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.

Eskişehir'de aralarında suça sürüklenen bir çocuğun da bulunduğu aynı aileden 5 kişinin karıştığı 'kasten yaralama' olayına ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Aralık tarihine erteledi.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebeple aile bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda tarafların birbirlerini darp etmesi sonucu başlatılan adli soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Eskişehir Adliyesi 5. Ağır Ceza'da görülen duruşmaya; suça sürüklenen çocuk A.C.G. ile hem müşteki hem de sanık sıfatıyla yer alan Ö.T., Y.G., U.G. ve S.G.'nin dosyası kapsamında devam edildi. Duruşmada taraf beyanları ve dosyadaki eksik hususlar değerlendirildi. Mahkeme heyeti, çeşitli sebepler ile duruşmanın 11 Aralık tarihine ertelenmesine karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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