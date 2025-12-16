Haberler

Jandarma tarlada 5 bin 488 adet sentetik hap ele geçirdi

Jandarma tarlada 5 bin 488 adet sentetik hap ele geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de jandarma ekipleri, bir şahsın tarlasında gizlenmiş olan 5 bin 488 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Eskişehir'de bir şahsın tarlasında bulunan çardağın içine gizlenmiş toplam 5 bin 488 adet sentetik ecza hap jandarma ekiplerince ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçları ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Tepebaşı ilçesinde bir şahsın tarlasında bulunan çardağa gizlenmiş vaziyette çok sayıda hap olduğu bilgisi alındı. Tarlada yapılan aramada, 400 tablet içerisinde toplam 5 bin 488 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs, hakkında başlatılan soruşturma neticesinde tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Asena doğum gününde böyle coştu! Dansı ve tarzıyla dikkat çekti

Doğum gününde böyle coştu! Dansı ve tarzıyla dikkat çekti
Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın

Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın
Konut kredisinde faiz freni çekildi! İşte yeni ödeme tablosu

Evi olmayanı heyecanlandıran adım! Faizler düştü, işte ödeme tablosu
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Duran'ın pozisyonunda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular bu pozisyonda hemfikir oldu
Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet

Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet
Meloni ve Mozambik Cumhurbaşkanı'nın boy farkı gündem oldu

Meloni, konuk liderden gözlerini bir an olsun alamadı
Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz

Polislerin beklediği müjde geldi! İşte yeni sistemin detayları
'Saddam Hüseyin' isimli milletvekili adını değiştirdi! İşte gerekçesi

"Saddam Hüseyin" isimli milletvekili adını değiştirdi! İşte gerekçesi
Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli

Bambaşka bir formatla ekranlara dönüyor! Yeni programının adı da belli
Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'a sürpriz ziyaret

Cezaevinde bulunan Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
title