Jandarma tarlada 5 bin 488 adet sentetik hap ele geçirdi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçları ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Tepebaşı ilçesinde bir şahsın tarlasında bulunan çardağa gizlenmiş vaziyette çok sayıda hap olduğu bilgisi alındı. Tarlada yapılan aramada, 400 tablet içerisinde toplam 5 bin 488 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs, hakkında başlatılan soruşturma neticesinde tutuklandı. - ESKİŞEHİR