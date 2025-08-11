Eskişehir'de 45 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı

Eskişehir Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda 45 adet suç kaydı olan şahıs yakalanarak ceza evine gönderildi.

Eskişehir Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından B.A., isimli şahsa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yürütülen operasyon esnasında 48 adet suç kaydı olan, 8 ayrı suçtan aranan ve hakkında 5 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Ardından ise emniyet ekiplerince cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR