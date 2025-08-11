Eskişehir'de 45 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı
Eskişehir Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon sonucunda, 48 suç kaydı bulunan ve hakkında hapis cezası olan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından B.A., isimli şahsa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yürütülen operasyon esnasında 48 adet suç kaydı olan, 8 ayrı suçtan aranan ve hakkında 5 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Ardından ise emniyet ekiplerince cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa