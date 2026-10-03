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Eskişehir'de 4. kattan düşen 3 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hastaneye kaldırıldı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde apartmanın 4. katından düşen 3 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, ilk müdahalenin ardından bilinci açık halde Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de apartmanın 4'üncü katından düşerek yaralanan 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi kırbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Q.H. isimli 3 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, 28 numaralı apartmanın 4'üncü katından henüz bilinmeyen sebeple düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla bilinci açık halde Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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