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Eskişehir'de Kayıp Genç Kız Sağ Salim Bulundu

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Eskişehir’de 4 gündür kayıp olarak aranan 18 yaşındaki Merve Çiftçi sağ salim bulundu.

Eskişehir'de 4 gündür kayıp olarak aranan 18 yaşındaki Merve Çiftçi sağ salim bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde yaşayan Merve Çiftçi, 3 Ağustos 2026 tarihinde evinden ayrıldı. Telefonunu evde bırakan, tabletini ve küçük bir çantasını yanında götürdüğü belirtilen Çiftçi'den o günden sonra bir daha haber alınamadı. Endişelenen aile, durumu emniyete bildirdi. Müracaat üzerine harekete geçen polis ekiplerince kayıp kızın sağ salim bulunduğu öğrenildi. Bu konuyla ilgili aileye bilgi verildiği, reşit olan Çiftçi'nin ise dönmek istemediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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