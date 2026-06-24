Haberler

Eskişehir'de 3 evden 1 milyon 20 bin TL'lik hırsızlık yapan 2 kadın tutuklandı

Eskişehir'de 3 evden 1 milyon 20 bin TL'lik hırsızlık yapan 2 kadın tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de farklı tarihlerde 3 evden toplam 1 milyon 20 bin TL değerinde para, altın ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 kadın şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de 3 evden farklı tarihlerde 1 milyon 20 bin TL değerinde para, altın ve ziynet eşyası çaldıkları iddiası ile yakalanan 2 kadın şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir'de farklı tarihlerde meydana gelen 3 ayrı evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde çeşitli altın ve ziynet eşyaları ile 20 bin TL nakit paranın çalındığı, olaylarda toplam 1 milyon 20 bin TL maddi zarar oluştuğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar kapsamında E.T. ve D.Ç. isimli kadın şüpheliler yakalandı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin adından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor

Günlerdir konuşulan iddiaları doğruladı: Devam edeceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan büyük bomba! Süper Lig'de tarihi takas, İsmail Kartal onayı verdi

Vedat'ın ardından bir bomba daha! Süper Lig'de tarihi takas

Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı

Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı
New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı

Milli Takım'a zehir zemberek eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği

WhatsApp’ta bir dönem kapandı!
Gezep'in ipi neden çekildi? İşte Taşacak Bu Deniz'deki ayrılığın perde arkası

Gezep'in ipi neden çekildi? İşte sürpriz ayrılığın perde arkası
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti

Böylesi hiç görülmedi! Cehennemi yaşayan ülkede bilanço ağırlaşıyor
Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi

Bu artık son nokta! Ne yaptığını öğrenince sinirden çıldıracaksınız