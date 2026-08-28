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Eskişehir'de 3 Araçlı Kazada Maddi Hasar

Eskişehir'de 3 Araçlı Kazada Maddi Hasar
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Gençlik Bulvarı'nda sabah saatlerinde üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada maddi hasar oluşurken, trafik geçici olarak tek şeritten aktı. Araçların çekilmesi ve kaza mahallinin fotoğraflanmasının ardından bulvarda trafik normale döndü.

Eskişehir'de 3 aracın karıştığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, bu sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Gençlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 UF 784 ve 26 EE 340 plakalı otomobiller ile 54 ZN 426 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Toplamda 3 aracın karıştığı kazada maddi hasar oluşurken, bulvardaki trafik geçici süreyle tek şeritten aktı. Bulvar üzerindeki trafik, kaza mahallinin fotoğraflanması ve araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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