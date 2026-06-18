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Hakkında 26 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Hakkında 26 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Eskişehir'de hakkında 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve birden fazla suçtan aranan S.Ü., polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve birden fazla suçtan aranan 26 yıl 7 ay hapis cezası bulunan S.Ü. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında, "kasten yaralama" suçundan 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve birden fazla suçtan aranan S.Ü. isimli şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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